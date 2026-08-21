Трамп заявил, что заключить сделку с Ираном стало сложнее

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что заключить сделку с Ираном стало сложнее из-за ослабления военного потенциала этой страны и потери большей части его руководящих кадров.

"Военно-морских сил больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства больше нет. Отчасти проблема в том, что многих лидеров больше нет. Заключить сделку непросто. Никто не знает, кто у них во главе", - заявил Трамп в интервью своему бывшему юристу Майклу Коэну в эфире радио 77 WABC.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что основная цель конфликта с Ираном - не дать Тегерану получить ядерное оружие.

"Мы должны действовать на Ближнем Востоке, потому что не можем допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", - сказал Трамп.

По его словам, Тегеран был всего в нескольких неделях от создания новой ядерной бомбы, когда в 2025 году он отдал приказ о нанесении ударов по иранским ядерным объектам.

"Когда мы нанесли удар бомбардировщиками B-2, до создания новой ядерной бомбы им оставалось всего две недели. (...) Вот почему я должен был это сделать, ведь нельзя допустить, чтобы у них было такое оружие", - отметил американский лидер.

Трамп добавил, что, если бы не вмешательство США, Иран "стер бы с лица земли" Израиль и весь Ближний Восток.

"Они сумасшедшие. (...) Они бы без колебаний применили ядерное оружие", - заключил он.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе.