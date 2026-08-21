Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в миссии близ Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

- В Хорватии арестован разыскиваемый по делу о подрыве "Северных потоков". Предполагается, что он будет находиться под стражей до решения о его экстрадиции в Германию.

- Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку. Регулирование численности медведей продолжится.

- Семь беспилотников сбиты на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

- Алексей Батраков подписал контракт с "Галатасараем". Клуб объявил, что его зарплата составит 3,25 млн евро в год.

- США продлили лицензию для продажи активов Лукойла до 19 сентября. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

- В Перу произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 7,2 балла.