АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что работа единственной в стране АЭС "Пакш" может быть полностью остановлена ко вторнику или среде из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, вызванного продолжающейся в Европе засухой.

"При уровне воды 134 сантиметра наступает порог, когда каждый работающий блок АЭС необходимо полностью отключить", - приводит Associated Press слова премьера с пресс-конференции.

Мадьяр сообщил, что станция, расположенная в 90 км к югу от Будапешта, уже работает менее чем на половину мощности. При этом премьер подчеркнул, что остановку АЭС можно выполнить в безопасном режиме, угрозы для страны не будет. Он добавил, что АЭС может потребоваться не возвращать к работе несколько недель, пока уровень Дуная не восстановится до нужной отметки: АЭС использует воды реки для охлаждения реакторов, а снижение уровня воды затрудняет закачку ее достаточного количества на станцию.

Власти попросили крупные предприятия сократить потребление электроэнергии в пиковые часы - с 17:00 до 22:00. Также Мадьяр рекомендовал отложить заседания парламента в понедельник и вторник, отключить декоративную подсветку административных зданий.

В июне в Центральной и Восточной Европе установилась чрезвычайно жаркая погода. Температура воздуха в ряде стран достигала - а местами превышала - 40 градусов по Цельсию. В Польше, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Словакии объявили высочайший уровень погодной опасности. Затем жара охватила и Западную Европу, в частности Испанию и Францию, где из-за аномально высоких температур вспыхнули сильные природные пожары.