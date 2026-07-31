Поиск

АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная
Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что работа единственной в стране АЭС "Пакш" может быть полностью остановлена ко вторнику или среде из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, вызванного продолжающейся в Европе засухой.

"При уровне воды 134 сантиметра наступает порог, когда каждый работающий блок АЭС необходимо полностью отключить", - приводит Associated Press слова премьера с пресс-конференции.

Мадьяр сообщил, что станция, расположенная в 90 км к югу от Будапешта, уже работает менее чем на половину мощности. При этом премьер подчеркнул, что остановку АЭС можно выполнить в безопасном режиме, угрозы для страны не будет. Он добавил, что АЭС может потребоваться не возвращать к работе несколько недель, пока уровень Дуная не восстановится до нужной отметки: АЭС использует воды реки для охлаждения реакторов, а снижение уровня воды затрудняет закачку ее достаточного количества на станцию.

Власти попросили крупные предприятия сократить потребление электроэнергии в пиковые часы - с 17:00 до 22:00. Также Мадьяр рекомендовал отложить заседания парламента в понедельник и вторник, отключить декоративную подсветку административных зданий.

В июне в Центральной и Восточной Европе установилась чрезвычайно жаркая погода. Температура воздуха в ряде стран достигала - а местами превышала - 40 градусов по Цельсию. В Польше, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Словакии объявили высочайший уровень погодной опасности. Затем жара охватила и Западную Европу, в частности Испанию и Францию, где из-за аномально высоких температур вспыхнули сильные природные пожары.

Жара в Европе

9
Европа переживает экстремальную жару, из-за которой на европейских рынках значительно повысились цены на электроэнергию - до уровней, характерных для середины зимы
Венгрия Петер Мадьяр Дунай АЭС Пакш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

 АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

Что произошло за день: пятница, 31 июля

Трамп заявил, что США еще не приняли решение о лицензии на производство ракет для Patriot на Украине

Трамп заявил, что у Ирана "плохи дела"

 Трамп заявил, что у Ирана "плохи дела"

Прорвавшиеся в испанскую Сеуту мигранты в основном вернулись в Марокко

В МИД РФ заявили о подготовке Европы к войне с Россией

С горных пиков в Казахстане эвакуировали двух травмированных российских альпинисток

Суд передал под управление Армении коньячный завод "Арарат" Гагика Царукяна

Из Сеуты в Марокко добровольно вернулись около 25 тысяч нелегалов

 Из Сеуты в Марокко добровольно вернулись около 25 тысяч нелегалов

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3407 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10852 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов