Взрывы произошли недалеко от гостиницы в Дамаске, где остановился Макрон

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Взрывы произошли во вторник в Дамаске недалеко от гостиницы, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас находится с визитом в Сирии, сообщает сирийский телеканал "Шамс ТВ".

По первоначальным данным, произошло два взрыва, пострадавших нет.

Взрывы прозвучали спустя 15 минут после того, как Макрон и сопровождающая его делегация покинула гостиницу для встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.