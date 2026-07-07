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Взрывы произошли недалеко от гостиницы в Дамаске, где остановился Макрон

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Взрывы произошли во вторник в Дамаске недалеко от гостиницы, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас находится с визитом в Сирии, сообщает сирийский телеканал "Шамс ТВ".

По первоначальным данным, произошло два взрыва, пострадавших нет.

Взрывы прозвучали спустя 15 минут после того, как Макрон и сопровождающая его делегация покинула гостиницу для встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Эммануэль Макрон Дамаск Сирия Франция
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