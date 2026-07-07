Рютте анонсировал запуск в Европе производства танков Abrams и ракет ATACMS

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Европе будут производить американское вооружение, сообщил на Форуме обороннной промышленности в Анкаре саммита НАТО генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Рад сообщить, что США и несколько их ведущих оборонных компаний, включая Anduril, Boeing, General Dynamics Land Systems, Lockheed Martin и Raytheon, договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупными европейскими игроками оборонного сектора, такими как Diehl, PGZ и Rheinmetall", - сказал он.

По словам Рютте, "это позволит производить или обслуживать ключевые американские системы, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, бомбы малого диаметра и Stingers, прямо здесь, в Европе".