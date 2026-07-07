Поиск

Рютте анонсировал запуск в Европе производства танков Abrams и ракет ATACMS

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Европе будут производить американское вооружение, сообщил на Форуме обороннной промышленности в Анкаре саммита НАТО генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Рад сообщить, что США и несколько их ведущих оборонных компаний, включая Anduril, Boeing, General Dynamics Land Systems, Lockheed Martin и Raytheon, договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупными европейскими игроками оборонного сектора, такими как Diehl, PGZ и Rheinmetall", - сказал он.

По словам Рютте, "это позволит производить или обслуживать ключевые американские системы, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, бомбы малого диаметра и Stingers, прямо здесь, в Европе".

Lockheed Martin Stinger Марк Рютте НАТО США Raytheon Rheinmetall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске

 Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

 США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

Вашингтон призвал Пекин к переговорам по контролю над вооружениями после пуска ракеты

Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

 Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

Рябков оценил достигнутые американо-иранские договоренности как хрупкие

Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

 Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10377 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2928 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов