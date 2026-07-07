Рютте представил многонациональные оборонные проекты в сфере военной авиации и разведки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о трех новых многонациональных проектах, направленных на расширение союзнических возможностей в области военной авиации, разведки и раннего предупреждения. Он представил их на Форуме оборонной промышленности саммита альянса.

Он сообщил о многонациональной программе модернизации военно-транспортного самолета Airbus A400M и расширении парка самолетов-заправщиков Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

"Несколько союзников официально объявляют о предстоящей поставке дополнительных самолетов Airbus A330 MRTT", - сказал Рютте, охарактеризовав проект как шаг к укреплению стратегических возможностей НАТО по воздушной дозаправке военной авиации.

Он также объявил о совместном проекте закупок американских стратегических беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton для повышения возможностей альянса в области разведки и наблюдения (ISR).

"Эти дополнительные самолеты обеспечат постоянное наблюдение за большими морскими районами", - подчеркнул он.

Третья инициатива, по словам Рютте, направлена на замену стареющего парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (AWACS).

Союзники по НАТО совместно закупят до 10 самолетов Saab GlobalEye шведского производства для замены устаревших Boeing E-3A Sentry ASPRY, построенных в США, сообщил генсек.

Как подчеркнули в НАТО, несколько союзников по альянсу сформировали новые многонациональные коалиции по закупкам. Они будут совместно приобретать критически важные вооружения, в частности, в области систем противовоздушной обороны и ударных систем. "Цель этих коалиций - агрегировать спрос, согласовывать закупки и ускорить поставку столь необходимого оборудования как для союзных войск, так и для Украины", - заявили в НАТО.

В альянсе также отметили, что США и несколько ведущих американских оборонных компаний договорились о новых инициативах по совместному производству с крупными европейскими оборонными фирмами, эти договоренности позволят производить ключевые американские вооружения в Европе.

Новые проекты совместного производства являются частью усилий НАТО по преобразованию обязательства по инвестициям в оборону в размере 5% ВВП в реальные возможности, отражают решимость союзников быстрее устранять критические пробелы, используя объединенную промышленную мощь всего альянса, заявили в НАТО.