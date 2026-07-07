Саудовский танкер поврежден в Ормузском проливе в результате взрыва

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Танкер, следовавший под саудовским флагом с сырой нефтью из Саудовской Аравии, получил повреждения в Ормузском проливе у берегов Омана в результате взрыва, пишет газета "Аль-Халидж" со ссылкой на источники в морских службах безопасности. Она напоминает, что до того в этой же зоне был атакован катарский танкер со сжиженным природным газом .

Источники издания уточнили, что произошел взрыв, но его причина пока не установлена. По всей видимости, пострадал крупный нефтяной танкер "Вадиан".

"Согласно данным отслеживания судов на платформе Marine Traffic, последнее зафиксированное местоположение танкера "Вадиан" было в Персидском заливе 3 июля", - отмечается в сообщении.

Ранее AP со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщило, что перевозивший СПГ из Катара танкер подвергся обстрелу близ Ормузского пролива после того, как проигнорировал предупреждения. По оценке АР, телеканал "намекнул", что танкер подвергся нападению у берегов Омана, однако агентство обращает внимание, что официального заявления Ирана об ответственности за атаку не поступало.

На прошлой неделе иранское командование предупредило, что все танкеры, проходящие через Ормузский пролив, должны придерживаться утвержденных маршрутов.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что танкер, следовавший на юг в направлении Оманского залива близ Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом. Это произошло 6 июля в восьми морских милях к востоку от прибрежного поселения Лима в Омане; неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, вызвав пожар. Жертв и ущерба окружающей среде нет, ведется расследование, отметили в UKMTO.

Axios со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив.