Иранское ТВ прокомментировало обстрел танкера близ Ормузского пролива

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иранское гостелевидение заявило, что близ Ормузского обстрела был обстрелян танкер с грузом СПГ из Катара и что судно проигнорировало предупреждения, передает АР.

Телеканал "намекнул", что танкер подвергся нападению у берегов Омана, однако агентство обращает внимание, что официального заявления Ирана об ответственности за атаку не поступало.

На прошлой неделе иранское командование предупредило, что все танкеры, проходящие через Ормузский пролив, должны использовать утвержденные маршруты.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании UKMTO сообщило, что танкер, следовавший на юг в направлении Оманского залива близ Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом. Это произошло в восьми морских милях к востоку от прибрежного поселения Лима в Омане; неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, вызвав пожар. Жертв и ущерба окружающей среде нет, ведется расследование, отметили в UKMTO.

Axios со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив.