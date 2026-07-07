Трамп заявил, что не беспокоится насчет отношений с Турцией из-за поставок ей С-400

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких беспокойств по поводу отношений с Турцией в связи с поставками в эту страну российских ракетных комплексов С-400.

"У меня нет никаких беспокойств в том, что касается отношений с Турцией", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на вопрос о поставках в Турцию этих комплексов.