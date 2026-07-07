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Граждан Абхазии призвали не публиковать видео и фото траектории полетов БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Абхазии напомнило жителям республики о необходимости соблюдения правил информационной безопасности в период действия режима беспилотной опасности.

"Публикация и распространение в сети Интернет фото- и видеоматериалов о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), траекториях полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последствиях их падения категорически запрещены. Любой кадр, попавший в сеть, позволяет противнику с помощью геолокации и ориентиров на местности определить точные координаты стартовых позиций ПВО и радиолокационных станций. Фото и видео результатов падения или попадания дронов служат для врага мгновенным отчетом о результатах его действий. Это помогает ему корректировать маршруты и цели для следующих ударов в режиме реального времени. Подобные действия наносят прямой ущерб обороноспособности страны и ставит под угрозу жизни как военнослужащих, так и мирных граждан", - говорится в обращении минобороны республики.

В миреВ Абхазии второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьЧитать подробнее

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали видеролики о пролете БПЛА в некоторых районах республики.

В Абхазии второй раз за текущие сутки объявлен режим беспилотной опасности. Минобороны республики призвало граждан соблюдать меры безопасности - "покинуть открытую местность, не находиться в зоне прямой видимости беспилотников и не пытаться самостоятельно сбивать БПЛА, чтобы не подвергать себя риску".

Абхазия
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