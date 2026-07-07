В Абхазии отменили режим беспилотной опасности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Введенный ранее во вторник в Абхазии режим беспилотной опасности отменен.

"Режим "Беспилотная опасность" отменен", - сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Такой режим был объявлен во вторник в республике второй раз за сутки.

Военное ведомство тогда призвало граждан соблюдать меры безопасности - покинуть открытую местность, не находиться в зоне прямой видимости беспилотников, и не пытаться самостоятельно сбивать БПЛА, чтобы не подвергать себя риску.

Во вторник, в 7:00 утра Минобороны Абхазии также объявляло о режиме беспилотной опасности в республике, который был отменен спустя два часа.