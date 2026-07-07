Вучич заявил, что странам-кандидатам не стоит ждать быстрого вступления в ЕС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что странам-кандидатам на вступление в ЕС не следует надеяться на получение членства в ближайшие годы, сообщают европейские СМИ.

"Мы не должны ожидать чудес или значительного расширения ЕС в ближайшие годы", - сказал Вучич, добавив, что "европейский путь" все же остается лучшим вариантом для стран Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.

"Создавшаяся ситуация не означает, что мы не должны продолжать быстро двигаться по европейскому пути и реализовывать важные реформы", - добавил он.