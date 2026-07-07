Ле Пен заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава парламентской фракции французской правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила себя кандидатом в президенты Франции.

"Я кандидат в президенты. Я не передумаю", - сказала она в эфире телеканала ТФ-1.

Ле Пен объяснила, что планирует обратиться в кассационный суд, чтобы добиться разрешения проводить предвыборную кампанию без электронного браслета.

Ранее во вторник апелляционный суд Парижа вынес решение по делу о хищении средств в Европарламенте. Согласно этому решению, Ле Пен приговорена к трем годам тюрьмы, два из которых условно, а один год тюрьмы может быть заменен на ношение электронного браслета.

При этом Ле Пен юридически может быть допущена к президентским выборам как кандидат от "Национального объединения", так как срок запрета для нее на занятие государственных должностей был сокращен Апелляционным судом с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 - условно, а 15 месяцев после вынесения решения судом первой инстанции уже прошло.