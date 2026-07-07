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Гроб с телом Али Хаменеи доставили в Ирак

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Гроб с телом погибшего ранее в этом году верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи доставили в Ирак, где продолжатся масштабные церемонии прощания с ним, сообщает во вторник Press TV.

"Самолет с гробом погибшего лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи приземлился в Ираке для погребальных церемоний в этой стране", - говорится в сообщении телеканала.

Траурные мероприятия в память о Хаменеи начались в Иране 3 июля. В четверг Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед в Иране.

Хаменеи погиб в ходе удара США и Израиля по Тегерану в конце февраля.

Похороны аятоллы Хаменеи в Иране

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Али Хаменеи Иран Ирак
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