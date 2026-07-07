Лавров встретился в Аддис-Абебе с премьер-министром Эфиопии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился во вторник с премьером-министром Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе.

До этого Лавров провел консультации с председателем комиссии Африканского союза Махамудом Али Юсуфом, а также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотеосом.

Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. В среду глава МИД РФ, как ожидается, направится в Нигер.