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КСИР пообещал, что не оставит без ответа удары США по Ирану

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что очередные атаки США по территории страны не останутся без ответа, передает телеканал PressTV.

"США, вновь нарушив свои обязательства, совершили нападения на несколько объектов в южных прибрежных провинциях Ирана, а также атаковали два моста в восточных провинциях страны, ведущих к священному городу Мешхед, пытаясь омрачить церемонию прощания с погибшим лидером. (...) Борцы ислама не оставят без ответа агрессию американских военных", - говорится в заявлении.

КСИР напомнил об ответных ударах накануне по базам США в Кувейте и Бахрейне и пригрозил распространить их на другие американские военные объекты в регионе.

"Мы предупреждаем американских военных, убивающих детей, что если они повторят свои акты агрессии, сокрушительный ответ будет распространен на другие американские базы в регионе", - подчеркивается в заявлении.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США КСИР Иран
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