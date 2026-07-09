Казахстан ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны", сообщают в четверг официальные СМИ республики.

Соглашение подписано в Минске 27 июня 2025 года, его целью является развитие и укрепление торговых связей между странами ЕАЭС и ОАЭ, создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок Эмиратов.

Соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин в отношении более 85% товарной номенклатуры с обеих сторон. Предусмотрено, что отмена таможенных пошлин будет осуществляться постепенно, в течение переходных периодов для поэтапной либерализации взаимной торговли.

ОАЭ предоставили преференции в отношении 6 тыс. 757 товарных позиций - по 6 тыс. 565 позициям путем обнуления ставок ввозных таможенных пошлин, по 192 товарным позициям - путем установления тарифных квот для беспошлинного ввоза из стран ЕАЭС.