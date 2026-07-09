В Китае ликвидируют последствия тайфуна Maysak, в результате которого погибли 39 человек

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На юге Китая продолжается ликвидация последствий тайфуна Maysak, который прошел 3-4 июля через остров Хайнань, а затем обрушился на материк, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что в результате прорыва водохранилища Лиулань в городе Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район) погибли не менее 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

"По информации китайских партнеров туроператора ITM group, стихийное бедствие носит локальный, но крайне тяжелый характер. Подтоплены жилые районы, сельскохозяйственные территории, а также ряд популярных туристических объектов", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, в Гуйлине временно остановлено судоходство по реке Лицзян, закрыты для посещения гора Слоновий хобот и гора Фубо. В городах Лючжоу, Хэчи, Байсэ и Чунцзо приостановлена работа части природных достопримечательностей, этнографических деревень и объектов водного отдыха.

"Российских туристов, находящихся в пострадавшем регионе, происшествие не затронуло. ITM Group поддерживает постоянную связь с путешественниками и принимающей стороной, которая взаимодействует с местными службами, отвечающими за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. В компании Tez Tour сообщили, что не получали обращений от своих туристов, путешествующих по Китаю, в связи с погодными условиями. Аннуляций поездок по этой причине также нет", - сообщают в РСТ.

В союзе отмечают, что при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций туроператоры оперативно получают информацию от принимающих компаний, корректируют маршруты при необходимости и информируют туристов обо всех изменениях, связанных с безопасностью путешествий.

K Тайваню и южным берегам Китая приближается новый супертайфун Bavi, сформировавшийся 2 июля над Тихим океаном. Он может обрушиться на провинцию Фунцзян 11 июля.