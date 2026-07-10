КНР провела испытательный пуск космической ракеты с многоразовой первой ступенью

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Новая китайская ракета-носитель тяжелого класса "Чанчжэн-10Б" ("Великий поход-10Б") с многоразовой первой ступенью в пятницу успешно стартовала в свой первый испытательный полет, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:15 по пекинскому времени (в 7:15 по Москве). Ракета благополучно вывела на заданную орбиту спутник.

Примерно через 6 минут после старта первая ступень, отделившаяся от ракеты, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу, оснащенную специальной сеткой.

Эта миссия знаменует собой первое в Китае успешное контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя. Как отмечают местные СМИ, это исторический прорыв для Китая в области технологии многоразовых ракет, который заложит прочную основу для ускорения совершенствования возможностей КНР в освоении космоса.

Ракета-носитель "Чанчжэн-10Б" представляет собой большую двухступенчатую ракету на жидком топливе диаметром 5 метров. Основная ступень использует жидкое топливо - кислород и керосин, вторая ступень - кислород и метан. Ракета имеет стартовую тягу около 890 тонн и стартовую массу около 760 тонн. Длина ракеты в первом полете составила около 63 метров.

В многоразовом режиме она имеет полезную нагрузку 16 тонн, что удовлетворяет потребности различных миссий, таких как развертывание спутниковых интернет-группировок на низкой околоземной орбите и запуск крупных коммерческих спутников. Многоразовая конфигурация значительно снижает стоимость запуска, предлагая преимущества высокой полезной нагрузки и экономичности.