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На Тайване сотни авиарейсов отменили из-за приближения мощного тайфуна

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Более 900 рейсов отменены в пятницу и субботу в аэропорту "Таоюань" - главном воздушным транспортном узле Тайваня - из-за приближения тайфуна "Бави", сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на компанию, управляющую аэропортом.

По ее данным, в пятницу ожидается отмена примерно 150 рейсов, а в субботу, когда тайфун ударит по острову - около 750.

Кроме того, приостановлено паромное движение между основным островом и соседними островами. На линии не выйдут 114 паромов.

По состоянию на 12:15 местного времени (07:15 по Москве) центр тайфуна "Бави" находился примерно в 650 км к востоку от южной оконечности Тайваня, он движется в северо-западном направлении со скоростью 26 км/ч.

Тайвань
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