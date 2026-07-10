Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек погибли в результате природного пожара в Андалусии на юго-востоке Испании, сообщает в пятницу агентство EFE.

По словам представителей местных властей, это число может измениться ввиду сложностей с управлением в условиях чрезвычайной ситуации. Они назвали этот пожар беспрецедентной трагедией и самым разрушительным природным пожаром, который когда-либо происходил в Андалусии.

Согласно первоначальным данным, пожар возник из-за обрыва линии электропередач, что вызвало возгорание растительности, а из-за сильного ветра огонь быстро распространился на прилегающий лес.