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В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту
Фото: Ken Jack/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) выступило с опровержением сообщений иранских государственных СМИ о том, что в настоящее время транзит торговых судов через Ормузский пролив проходит только по утвержденному Тегераном маршруту.

"Иран не контролирует Ормузский пролив", - заявили в CENTCOM. Там подчеркнули, что американские вооруженные силы оказывают всяческое содействие безопасному прохождению коммерческих судов по проливу.

"С начала мая американские войска способствовали успешному транзиту более 800 коммерческих судов и 380 млн баррелей сырой нефти через этот жизненно важный международный торговый коридор", - подчеркнули в командовании.

Между тем накануне агентство Bloomberg сообщило, что на фоне последних ударов США по Ирану прохождение торговых судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось.

Иран США Тегеран CENTCOM
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В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

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