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В Киргизии ввели мораторий на повышение отдельных тарифов для населения

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ "О введении временного моратория на повышение отдельных тарифов, сборов, стоимости услуг (работ) и иных платежей для населения", сообщила его пресс-служба.

Мораторий сроком на один год ввели на повышение отдельных тарифов, сборов, стоимости государственных и муниципальных услуг, а также других обязательных платежей для населения. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и предприятия не смогут повышать платежи, подпадающие под действие моратория.

"Мораторий направлен на защиту интересов граждан, сохранение устойчивости семейных бюджетов и недопущение дополнительной финансовой нагрузки на население. Решение имеет важное социальное значение, поскольку расходы на коммунальные, государственные и муниципальные услуги напрямую влияют на повседневную жизнь. Введение моратория позволит повысить предсказуемость обязательных платежей, снизить риски резкого роста расходов и поддержать наиболее чувствительные категории населения, для которых даже небольшое повышение тарифов может стать ощутимой нагрузкой", - пояснили в пресс-службе.

Исключения предусмотрены только в случаях, связанных с обеспечением безопасности страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей и критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств.

Садыр Жапаров Киргизия
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