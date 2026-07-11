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Вашингтон дал Ирану ультиматум по Ормузскому проливу до конца недели

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти США требуют, чтобы Иран самое позднее в субботу публично признал Ормузский пролив полностью открытым для судов, сообщает журналист Axios Барак Равид.

"США дали Ирану до субботы включительно, чтобы публично объявить об отказе от обстрела судов. Также от Тегерана требуют, чтобы он признал Ормузский пролив полностью открытым", - написал он в соцсети X.

По данным Равида, Вашингтон обратился к Тегерану с такими требованиями как напрямую, так и через посредников.

В ночь на среду и в ночь на четверг ВС США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на иранские обстрелы судов в Ормузском проливе. В дальнейшем американские ночные удары прекратились. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным. В то же время он заверил, что все еще открыт для переговоров.

Хроника 28 февраля – 11 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
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