Тегеран согласен на контакты с США, но только через посредников

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Тегеран не обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возобновлении переговоров, но при этом согласен на контакты через посредников, сообщает в ночь на субботу телерадиокомпания ИРИБ со ссылкой на неназванного представителя МИД Ирана.

"Мы не запрашивали новый раунд переговоров с США, но мы согласились принять посредников в Иране", - отметил дипломат.

Кроме того, он отметил, что Иран не предоставит МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, поврежденным во время прошлогодних американских и израильских атак. По мнению иранской стороны, такая позиция не нарушает резолюции СБ ООН.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил его продолжить переговоры. Он заверил, что согласен на эти контакты, но, тем не менее, считает перемирие с Тегераном завершенным.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 была принята в 2015 году. Она определяла общий план действий по иранской ядерной программе, в том числе график инспекций МАГАТЭ и снятие санкций с Исламской Республики. Иран перестал соблюдать положения этого документа после того, как Трамп во время своего первого президентского срока вышел из соглашения по ядерной проблеме Ирана.