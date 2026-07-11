США заявили, что переговоры с Ираном по ядерной проблеме пока невозможны

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - США не могут начать обсуждение с Ираном ядерной проблемы до тех пор, пока не будут решены спорные вопросы по Ормузскому проливу, заявил телеканалу CNN высокопоставленный американский чиновник.

"Раз они пока не могут выполнить самые простые свои обязательства: не стрелять по судам, то, конечно, речи о переговорах по атому пока нет", - сказал он на условиях анонимности.

По его мнению, в иранском руководстве пока существуют противоположные мнения по поводу дальнейших контактов с США. "У нас в распоряжении есть много опций на случай, если в итоге в Иране одержат победу сторонники жесткой линии", - заверил собеседник CNN.