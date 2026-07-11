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США заявили, что без передачи всего обогащенного урана сделки с Ираном не будет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Окончательное соглашение с Ираном не будет заключено в случае, если Соединенные Штаты не получат иранский обогащенный уран, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Он указал, что Вашингтон будет настаивать на том, чтобы финальная сделка с Ираном включала передачу США всего иранского обогащенного урана. "Если мы не получим (обогащенный уран), у нас не будет сделки с Ираном", - заявил журналистам чиновник.

При этом чиновник отметил, что у США "есть много вариантов", если Иран будет сопротивляться передачt, включая "продолжение использования военных, дипломатических и экономических рычагов давления".

Между тем американский представитель заявил телеканалу CNN, что США не могут начать обсуждение с Ираном ядерной проблемы до тех пор, пока не будут решены спорные вопросы по Ормузскому проливу.

"Раз они пока не могут выполнить самые простые свои обязательства: не стрелять по судам, то, конечно, речи о переговорах по атому пока нет", - сказал он на условиях анонимности.

Хроника 28 февраля – 11 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
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