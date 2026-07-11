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Транзит судов через Ормузский пролив сократился до минимального уровня

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Движение коммерческих судов через Ормузский пролив сокращается третий день подряд из-за военной эскалации между США и Ираном, сообщает компания Windward, занимающаяся отслеживанием морских грузопотоков.

По ее данным, за последние 12 часов через пролив прошло всего шесть судов, по сравнению с 18-22 судами, которые обычно пересекали его всего несколько дней назад.

В то же время компания указывает, что растет число "скрытых транзитов", когда суда отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свое местоположение. На такие суда сейчас приходится почти 40% всего трафика, что является самым высоким показателем за последние шесть дней.

Как сообщал портал Axios, власти США требуют, чтобы Иран самое позднее в субботу публично признал Ормузский пролив полностью открытым для судов.

"США дали Ирану до субботы включительно, чтобы публично объявить об отказе от обстрела судов. Также от Тегерана требуют, чтобы он признал Ормузский пролив полностью открытым", - говорится в публикации.

В ночь на среду и в ночь на четверг вооруженные силы США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на иранские обстрелы судов в Ормузском проливе. В дальнейшем американские ночные удары прекратились. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным. В то же время он заверил, что все еще открыт для переговоров.

США Иран Дональд Трамп
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