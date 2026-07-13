Казахстан и Китай подтвердили курс на удвоение объема взаимной торговли

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Китай подтвердили намерение реализовать поставленную главами государств задачу по удвоению объема взаимной торговли, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Глава МИД РК отметил, что Казахстан и КНР последовательно продвигаются к реализации задачи, поставленной главами двух стран по удвоению объема взаимной торговли. Было отмечено, что Китай - один из крупнейших торговых партнеров Казахстана и по итогам 2025 года двусторонний товарооборот достиг самого высокого уровня - 48,7 млрд долларов США", - говорится в сообщении по итогам переговоров в Пекине глав МИД Казахстана и КНР Ермека Кошербаева и Ван И.

В свою очередь Ван И отметил, что Китай неизменно рассматривает Казахстан как одного из ключевых стратегических партнеров и доверительный диалог лидеров двух стран является основой дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере технологий и искусственного интеллекта. Стороны также подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - Китай" и других международных организаций.

По итогам переговоров Кошербаев подписал Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации, предусматривающую присоединение Казахстана к этой организации, отмечается в сообщении МИД.