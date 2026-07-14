Поиск

Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе

Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Цель нынешних ударов США по Ирану - уничтожить военные возможности исламской республики в районе Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы уничтожаем их возможности в том, что касается Ормузского пролива", - сказал он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, в итоге США смогут взять пролив под контроль.

При этом американский лидер не считает нынешнюю фазу конфликта с Ираном чем-то масштабным. "Это небольшая перестрелка", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, у Ирана "остались незначительные военные возможности". "Мы продолжим удары, посмотрим, что из этого получится", - добавил Трамп.

США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США вскоре могут атаковать иранский объект под горой Пикакс

ВМС Ирана заявили о ракетном ударе по американском военному кораблю

Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе

 Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе

Трамп считает, что сделка с Ираном все еще возможна

В Иране прогремели взрывы на островах в Персидском заливе и Ормузском проливе

CNN сообщает, что США бьют по иранским пусковым установкам ракетных комплексов и БПЛА

Иран запустил беспилотники по американским военным целям в Кувейте

Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Аракчи заявил, что Ормузский пролив всегда будет под контролем Ирана

Иранские СМИ сообщают о взрывах на юго-востоке страны
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3091 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10499 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов