Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Цель нынешних ударов США по Ирану - уничтожить военные возможности исламской республики в районе Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы уничтожаем их возможности в том, что касается Ормузского пролива", - сказал он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, в итоге США смогут взять пролив под контроль.

При этом американский лидер не считает нынешнюю фазу конфликта с Ираном чем-то масштабным. "Это небольшая перестрелка", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, у Ирана "остались незначительные военные возможности". "Мы продолжим удары, посмотрим, что из этого получится", - добавил Трамп.