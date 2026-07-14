Два танкера ОАЭ подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Иран нанес удары с применением крылатых ракет по двум нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в районе Ормузского пролива, погиб член экипажа одного из них, сообщает Министерство обороны ОАЭ.

Согласно сообщению, атака была совершена во время движения судов в территориальных водах Омана. В результате удара по танкеру Mombasa погиб один из членов команды, восемь получили ранения. Судам был причинен значительный материальный ущерб. На них вспыхнули пожары, которые удалось потушить.

Минобороны ОАЭ заявило, что это нападение является "серьезным нарушением международного права".

В заявлении подчеркивается, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей.