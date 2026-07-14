Президент США заявил о возможности ударов по иранскому объекту под горой Пикакс

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ударам американских военных вскоре может подвергнуться предполагаемый иранский подземный ядерный комплекс под горой Пикакс.

"Пикакс - это потенциальная цель для хорошего большого удара. (...) Мы собираемся уничтожить гору Пикакс. Скажите иранцам, чтобы они были готовы", - сказал Трамп интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Президент добавил, что хотя США не видят "никакой активности" на этом сильно укрепленном объекте, Вашингтон, "вероятно, ударит по горе относительно скоро".

США считают, что под горой Пикакс находится оснащенный туннельными бункерами строящийся ядерный комплекс. Он не был целью американских ударов в июне 2025 года. Тогда США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В начале июля Fox News со ссылкой на исследование вашингтонского Института науки и международной безопасности сообщал, что Иран ведет работы по созданию запасного подземного объекта по обогащению урана, который расположен под горой Пикакс на северо-западе страны.