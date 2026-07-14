ВМС Ирана заявили о ракетном ударе по американском военному кораблю

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ВМС Ирана заявили, что нанесли удар крылатой ракетой по американскому военному кораблю в ответ на удары США по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива, передает государственный телеканал IRIB.

Ранее армия Ирана также заявила, что запустила беспилотники по американским военным объектам на базе в Кувейте. Целями были американские зенитные ракетные комплексы Patriot, склады боеприпасов и топливные резервуары.