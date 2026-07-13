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Движение через Ормузский пролив продолжает сокращаться

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - За последние 24 часа Ормузский пролив миновали не менее шести коммерческих судов, движение по морскому пути продолжает сокращаться, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на данные судоходного ресурса MarineTraffic.

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Так, в Персидский залив вошли два судна. Вместе с тем из залива вышли два сухогруза и два танкера. Телеканал отмечает, что это еще меньше, чем за последние дни, в то время как переговоры США и Ирана зашли в тупик и стороны вновь начали обмениваться ударами.

Вместе с тем в акватории отмечается некоторое увеличение количества случаев вмешательства в работу GPS.

До нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года Ормузский пролив в день в среднем проходило примерно 110 судов, напоминает телеканал.

Иран Ормузский пролив
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