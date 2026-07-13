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США возобновят блокаду портов Ирана вечером 14 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские военные вновь приступают к блокаде портов в Иране в 16:00 по восточному поясному времени" (в 23:00 по московскому времени) 14 июля, сообщило Центральное командование ВС США CENTCOM.

Меры будут применять против судов, выходящих из иранских портов или следующих туда, а также для судов, направляющихся в иранские прибрежные районы или покидающих их. Военные пообещали не препятствовать движению через региональные воды судов, не нарушающих блокаду.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что США возобновят блокаду иранских портов и введут сбор средств с торговых судов в качестве платы военным за защиту Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп CENTCOM Ормузский пролив
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