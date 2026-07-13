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Украина планирует приобрести 16 французских истребителей Rafale

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник, что Украина намерена приобрести 16 многоцелевых истребителей Rafale, а также зенитные ракетные комплексы SAMP/T NG.

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Франция и Украина достигли соглашения по "дорожной карте" приобретения Киевом 16 истребителей Rafale с соответствующим вооружением, "первые из которых должны начать полеты в украинском воздушном пространстве уже в 2028-2029 годах", сообщил Макрон на пресс-конференции после завершения проходившего в Париже совещания лидеров стран "коалиции желающих".

По словам Макрона, Киев также оснастится "первой серией зенитных ракетных комплексов нового поколения SAMP/T, которые дополнят системы, поставляемые с ракетами в ближайшие недели".

Кроме того, соглашение предусматривает поставку радаров и лицензионное производство на Украине управляемых авиабомб AASM, зенитных ракет Aster 30 и крылатых ракет Scalp, добавил французский президент.

Франция Эммануэль Макрон Украина Rafale
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