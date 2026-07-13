В Кремле будут очень внимательно следить за саммитом "коалиции желающих" в Париже

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Москва будет следить за саммитом "коалиции желающих" в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем следить очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что участники "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля.

"Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны, тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну", - сказал Песков.