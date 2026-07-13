На юге Ирана в Бендер-Аббасе и Чахбехаре были слышны взрывы

В районе Ормузского пролива атакованы несколько судов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрывы прозвучали в понедельник в районе иранских портов Бендер-Аббас и Чахбехар, а также острова Ларек и города Конарек (провинция Систан и Белуджистан), передает агентство "Тасним".

В Бендер-Аббасе военные применили системы ПВО против вражеских целей.

Агентство напоминает, что американские военные ранее уже не раз наносили удары по Чахбехару.

Вместе с тем, как отмечает "Тасним", в Ормузском проливе атакованы несколько судов, которые шли с "нарушением правил".