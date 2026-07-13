CNN сообщил о сложностях с восстановлением блокады иранских портов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возобновление блокады американскими военными иранских портов, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет сопровождаться рядом сложностей, включая задачу контролировать протяженные морские пространства, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Повторная блокада добавит нагрузки и на без того активно задействованные эсминцы США, которым придется отслеживать враждебные суда и действовать против них, а еще защищать 20 тысяч моряков. По словам чиновников, Аравийское море - широкая акватория, и гарантировать, что через нее не просочится ни один танкер, нетривиальная задача.

У американских военных нет официального сборника указаний, как вести блокаду такого масштаба, поскольку американским военным не приходилось делать такого с Карибского кризиса 1962 года.

Собеседники телеканала отметили, что аналогичные сложности были у военных США и при предыдущей блокаде портов в Иране.

Представитель Центрального командования ВС США капитан Тимоти Хоукинс сказал CNN, что военные уже сейчас готовятся к мерам по сдерживанию судов, идущих в иранские порты. Он переадресовал в Белый дом вопрос о планах США ввести пошлины в 20% за обеспечение безопасности Ормузского пролива.