Поиск

CNN сообщил о сложностях с восстановлением блокады иранских портов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возобновление блокады американскими военными иранских портов, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет сопровождаться рядом сложностей, включая задачу контролировать протяженные морские пространства, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Повторная блокада добавит нагрузки и на без того активно задействованные эсминцы США, которым придется отслеживать враждебные суда и действовать против них, а еще защищать 20 тысяч моряков. По словам чиновников, Аравийское море - широкая акватория, и гарантировать, что через нее не просочится ни один танкер, нетривиальная задача.

У американских военных нет официального сборника указаний, как вести блокаду такого масштаба, поскольку американским военным не приходилось делать такого с Карибского кризиса 1962 года.

Собеседники телеканала отметили, что аналогичные сложности были у военных США и при предыдущей блокаде портов в Иране.

Представитель Центрального командования ВС США капитан Тимоти Хоукинс сказал CNN, что военные уже сейчас готовятся к мерам по сдерживанию судов, идущих в иранские порты. Он переадресовал в Белый дом вопрос о планах США ввести пошлины в 20% за обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аравийское море Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США возобновят блокаду портов Ирана вечером 14 июля

CNN сообщил о сложностях с восстановлением блокады иранских портов

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Каллас назвала неприемлемыми атаки Ирана на торговые суда и соседние страны

Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

 Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

 Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3081 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10499 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов