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Темой обращения Трампа к нации в пятницу будет вмешательство в выборы 2020 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу в обращении к нации расскажет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, сообщил журналист MS Now Джейк Трейлор, ссылаясь на двух американских чиновников.

"Трамп должен выступить с речью, посвященной недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств по вмешательству в выборы 2020 года", - написал Трейлор в соцсети X.

Ранее Трамп сообщил, что выступит с обращением к нации в четверг в 21:00 по времени Вашингтона (04:00 пятницы по Москве). Тема обращения не раскрывалась.

США Дональд Трамп обращение к нации
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