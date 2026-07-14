Силы ПВО Бахрейна отражают иранские воздушные атаки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Бахрейна в настоящее время отражают воздушные атаки Ирана, сообщил советник по связям со СМИ бахрейнского короля Набиль Альхамер.

По его данным, за последние часы уже было отбито несколько атак.

Ранее на фоне угрозы воздушного налета в Бахрейне заработали сирены тревоги. Министерство внутренних дел королевства призвало население "сохранять спокойствие и направляться в ближайшие безопасные места".