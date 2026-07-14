КСИР подтвердил удары по двум супертанкерам ОАЭ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил нанесение его силами ударов по двум супертанкерам Объединенных Арабских Эмиратов, передает агентство Tasnim.

КСИР заявил, что суда подверглись ударам в связи с "нарушением правил" прохождения через Ормузский пролив. Танкеры были "обмануты Соединенными Штатами", которые заставили их выбрать оманский маршрут и "отключить свои идентификационные системы", отметили в КСИР.

В заявлении указывается, что эти суда проигнорировали неоднократные предупреждения и "были поражены и выведены из строя".

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удары с применением крылатых ракет по двум нефтяным танкерам Эмиратов в районе Ормузского пролива. Атака была совершена во время движения судов в территориальных водах Омана. В результате удара по танкеру Mombasa погиб один из членов команды, восемь получили ранения. Судам был причинен значительный материальный ущерб. На них вспыхнули пожары, которые удалось потушить.

Министерство заявило, что нападение, в результате которого погиб член экипажа и восемь человек получили ранения, является "серьезным нарушением международного права". В заявлении подчеркивается, что ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей.