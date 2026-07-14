Трамп сократил площади двух национальных памятников в Юте на сотни тысяч гектаров

Национальный памятник "Гранд Стеркейс-Эскаланте", штат Юта, США Фото: LightRocket via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о значительном сокращении площадей двух национальных памятников в штате Юта, сообщает The Washington Post.

Согласно документам, площадь монумента "Гранд Стэркейс-Эскаланте" (Grand Staircase-Escalante) уменьшается с 1,87 млн акров (756 62 га) до 181,5 тыс. акров (73 450 га). Площадь заповедника "Медвежьи уши" (Bears Ears) сокращается с 1,36 млн акров (550 372 га) до 121,1 тыс. акров (49 007 га). Решение открывает часть территорий для возможной разведки месторождений нефти, газа, угля и урана.

В администрации заявили, что корректировка границ позволит использовать федеральные земли "для задач более высокого приоритета". В распоряжении о сокращении Bears Ears отмечается, что регион содержит ресурсы, "критически важные для энергетической независимости и национальной безопасности".

Экологические организации раскритиковали шаг Белого дома. В Southern Utah Wilderness Alliance заявили, что действия администрации создают "неопределенность и хаос" на территориях, обладающих высокой природной и культурной ценностью.

Решение может привести к судебным спорам. Закон об исторических памятниках 1906 года дает президенту широкие полномочия по созданию памятников, однако вопрос о возможности их сокращения остается юридически неурегулированным.

Памятник Grand Staircase-Escalante был создан в 1996 году президентом Биллом Клинтоном, Bears Ears - в 2016 году президентом Бараком Обамой. Трамп стал первым президентом за последние десятилетия, предпринявшим попытку уменьшить площади таких объектов.

Представители коренных народов заявили, что решение принято без консультаций с племенами, что нарушает обязательства США по действующим договорам.

В Сенате пообещали добиваться отмены распоряжений. Сенатор-демократ Мартин Хайнрих отметил, что существующие меры защиты сохраняют места обитания диких животных и поддерживают местные экономики, связанные с туризмом.

Ряд консервативных политиков Юты поддержали решение, заявив, что федеральные ограничения препятствуют развитию регионов, где значительная часть земель находится в собственности государства.