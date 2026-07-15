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Хегсет заявил о необходимости разоружения проиранских группировок в Ираке

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ирак для укрепления сотрудничества с США должен укрепить свой суверенитет и разоружить связанные с Ираном группировки, заявил американский военный министр Пит Хегсет.

"Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки, ответственные за более чем 600 нападений на американский персонал этой весной", - написал Хегсет в соцсети X после встречи в Пентагоне с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

По словам военного министра, США также рассчитывают на силы безопасности Ирака и ожидают, что Багдад возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), поскольку Вашингтон сворачивает возглавляемую им международную операцию "Непоколебимая решимость".

"Безопасный Ирак открывает двери для прочного коммерческого и оборонного сотрудничества", - подчеркнул Хегсет.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ирак Иран Пентагон США Пит Хегсет
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