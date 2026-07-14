ВС США приступили к блокаде иранских портов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы возобновили блокаду портов Ирана, сообщило во вторник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Американские войска возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и обратно", - говорится в сообщении.

Режим блокады вступил в действие в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 по Москве).

Командование указало, что в настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 военных кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.

"Американские силы сохраняют бдительность, боеспособность и готовность к действиям", - подчеркнули в CENTCOM.