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Армия Ирана сообщила об ударах по авиабазе США в Иордании

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Иранская армия заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передает государственный телеканал IRIB.

Как указали иранские военные, эти удары "будут продолжаться до окончательной победы", а за любой американской атакой последует ответ.

Агентство IRNA тем временем сообщает, что удары, в частности, пришлись по стоянкам американских истребителей, ангарам с военной техникой, которые принадлежали армии США, а также по жилому зданию.

Иранская армия добавила, что ранее уже провела шесть раундов ударов с применением беспилотников по американским базам и военным объектам в регионе.

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