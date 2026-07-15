В Сенате США представили обновленный вариант законопроекта о санкциях против РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обновленный вариант законопроекта, дающего возможность ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщает CBS News.

Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора.

Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российскую нефть. CBS News отмечает, что на данный момент это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Также пошлины предусмотрены в отношении пяти крупнейших покупателей российского газа. Сейчас это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия.

Освобождение от пошлин предусмотрено для стран, на которые приходится менее 15% российского экспорта природного газа.

По данным CBS News, речь идет о несколько "облегченной" версии законопроекта: изначальный вариант предполагал санкции против более 60 стран, покупающих российские энергоносители.

В то же время американские СМИ подчеркивают, что по ряду причин пока неясно, удастся ли принять такой закон, несмотря на то, что его поддерживают как республиканцы, так и многие демократы.