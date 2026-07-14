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Военные США начали новую серию ударов по Ирану

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы во вторник приступили к новой серии ударов по Ирану в районе Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США начали очередной раунд ударов по Ирану, чтобы продолжить ослаблять иранские возможности, используемые для нападения на торговые суда в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

Операция началась в 15:00 по времени Восточного побережья США (в 22:00 по Москве).

При этом указывается, что удары наносятся на фоне возобновления военно-морской блокады иранских портов и прибрежных районов.

Блокада вступила в силу в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 по Москве), отметили в командовании.

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