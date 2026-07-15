Трамп заявил, что удары США призваны вернуть Иран за стол переговоров

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - США наносят удары по Ирану с целью заставить Тегеран вернуться к переговорам, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы уничтожим все их мосты, все электростанции, если они не согласятся на переговоры", - сказал он в интервью Fox News, комментируя ход военной операции.

Также Трамп предупредил, что армия США продолжит наносить удары по Ирану на этой неделе. "Мы бьем по ним сегодня, продолжим завтра, а потом - на следующий день", - пояснил президент.

Трамп также подчеркнул, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты.

По его оценкам, у Ирана еще остались военные возможности. "Однако их не так много", - добавил американский президент.

Во вторник американские вооруженные силы приступили к новой серии ударов по Ирану в районе Ормузского пролива. Операция началась в 15:00 по времени Восточного побережья США (в 22:00 по Москве).

Удары наносятся на фоне возобновления военно-морской блокады иранских портов и прибрежных районов.