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США расширили санкции против Ирана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - США ввели дополнительные санкции в отношении Ирана, включив в санкционный список еще десять физических лиц, 24 компании и 20 судов, следует из опубликованного американским Минфином документа.

Оказавшиеся под санкциями компании в основном занимаются морскими перевозками. Среди судов в обновленном списке, помимо универсальных сухогрузов, есть контейнеровозы и танкеры-химовозы.

В числе физлиц в санкционный список попал родившийся в Тегеране бизнесмен Али Рахбармадани, имеющий, по данным американских властей, двойное российско-иранское гражданство.

Кроме того, американский Минфин сообщил, что выдал лицензию, позволяющую до 12 сентября проводить сделки, необходимые для завершения операций с лицами и судами, включенными в санкционные списки.

Лицензия в том числе позволяет доставку и выгрузку грузов с участием подсанкционных судов при условии, что груз был погружен не позднее 14 июля, а доставка и выгрузка осуществляется в порту, расположенном не в Иране или России.

10 июля Минфин США объявлял о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с обострением обстановки в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Минфин США Иран
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